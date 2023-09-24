بعد تصريحاته عن الأهلي.. شوبير يشن هجوما قويا على ميدو

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية إلى أحمد حسام ميدو، الإعلامي ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وذلك بعد تصريحاته ضد الأهلي قبل المباراة المحتملة بين المارد الاحمر وفريق اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أوقعت الفريق صاحب الأرض اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، في مواجهة أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا ويتأهل الفائز لملاقاة الأهلي في المباراة الثانية للبطولة.

وخلال تواجده بأحد البرامج الرياضية للحديث عن كأس العالم للأندية، قال ميدو إن على لاعبي اتحاد جدة السعودي قراءة الكثير من القرآن قبل المباراة من أجل الفوز على الأهلي.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي اليوم الأحد، قال شوبير: "دائما بتكلم على ميدو بكل حب واحترام وتقدير لكني إمبارح فوجئت كان فيه استديو تحليلي وبيكلموا عن مباراة متوقعة بين الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية ولقيت ميدو بيقول إن على فريق الاتحاد لما يلعب قدام الأهلي إنهم يقرأوا قرآن كثير".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "الحقيقة اتفرجت على الفيديو كله وأنا اتخضيت من اللي قاله ميدو قال في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 لقينا أهم اللاعيبة في الزمالك أصيبوا بالكورونا وأي فريق بيلاعب الأهلي المدرب بيمشي أو بيحصل حاجات غريبة قبل المباراة أو بيتعرض لكم إصابات غير عادية".

وتابع: "الجميل بقه اللي ردوا عليه اللي قاعدين من السعودية والنجم محمد نور وقال له إحنا لعبنا ضد الأهلي قبل كده وكسبنا الأهلي عادي جدًا".

وأكمل أحمد شوبير: "هذا الكلام يا ميدو لأ مرفوض.. والمقصود به صعب والمباراة الأخيرة أو قبل الاخيرة بين الأهلي والزمالك كان فيه 6 غيابات في الأهلي والأهلي فاز برضه، أنا اتخضيت من كلام ميدو وكلنا بنتسلح بالقرآن والمسيحي بيتسلح بالأنجيل وكل واحد طبيعي له طقوسه، وميدو من الناس اللي بحبهم فانزعجت جدا من الرسالة اللي عايز يوصلها".