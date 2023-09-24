الليلة.. الأهلي يبدأ مشواره الإفريقي بمواجهة سان جورج الإثيوبي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من عمر البطولة القارية.

والأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2022 - 2023 بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

ونجح الأهلي في التأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

وتمكن الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

تذاع مواجهة الأهلي وسان جورج عبر قناة "أون تايم سبورتس" الحاصلة على حقوق بث المباراة، ويعلق عليها المعلق الرياضي محمد الكواليني.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من: "عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق" بسبب الإصابة .

كما يغيب المغربي رضا سليم للإيقاف لسابق طرده مع فريقه السابق الجيش الملكي والفرنسي موديست لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى وكريم فؤاد لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر (أو طاهر محمد طاهر)، محمود كهربا.