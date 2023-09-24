الامارات | منتخب اللياقة البدنية يشارك في "البطولة الإماراتية التركمانستانية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخب الإمارات للياقة البدنية في البطولة الاماراتية التركمانستانية للالعاب التكتيكية، والتي ستقام خلال الفترة من 11-17 اكتوبر المقبل. وتأتي المشاركة في البطولة تعزيزا لاواصر الصداقة التي تجمع الامارات مع تركمانستان، وتنظم البطولة سفارة الامارات في تركمانستان بمشاركة 105 لاعبا ولاعبة من الفرق والمنتخبات.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات عضو مجلس ادارة اتحاد بناء الاجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي وخمسة لاعبين، وهم كل من علي درويش المري، ومعتصم الفاضل، وابوبكر محمد الحوقاني، وراشد محمد المري، وسالم محمد آل علي، وأحمد الزعابي.