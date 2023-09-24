الامارات | الأهلي المصري يهدر فرصة حصد برونزية تاريخية في مونديال الأندية لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر فريق الأهلي المصري فرصة تاريخية لحصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وخسر على يد جولدن بولز الصيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة المقامة في سنغافورة اليوم الأحد.

وفاز جولدن بولز الصيني على الأهلي بنتيجة 81 /74 ليحصد الميدالية البرونزية.

وكان بمقدور الأهلي أن يصبح أول فريق مصري أو عربي أو أفريقي يحصد ميدالية في مونديال الأندية لكرة السلة لكنه اكتفى بحصد المركز الرابع.