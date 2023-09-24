شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض مراناً صباحياً استعداداً لمواجهة زعيم الثغر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية فى ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على عدة تدريبات متنوعة، منها جمل فنية وخططية بهدف زيادة الفاعلية لتسجيل الأهداف، فضلا عن تدريبات بدنية بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما تم تنظيم تقسيمة حماسية بين اللاعبين بغرض الوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية المرغوب تطبيقها خلال اللقاءات المقبلة.