شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات بطولة السهم الفضي للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات بطولة السهم الفضي للقوس والسهم والتي أقيمت على مدار يومين على ملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 212 لاعبا يمثلون 12 هيئة.

وأسفرت منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي، عن فوز رنا كامل بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجانا عبد الجيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وإسراء ياسين بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وندى عزام بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي فاز علي عبد البر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وشريف أشرف بالمركز الثاني والميدالية الفضية وبهاء عمرو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومحمد إبراهيم يوسف بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات الشابات تحت 21 سنة عن فوز رقية أحمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وهنا عمرو أبو الخير بالمركز الثاني وميدالية الفضية، وملك عبد الرحمن بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وفريدة الحوبي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 21 سنة فاز محمود فهمي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وعمرو مصطفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية ويوسف محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وعلي عثمان بالمركز الرابع الميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات القوس المركب للرجال عن فوز أشرف حسين بالمركز الأول والميدالية الذهبية وخالد السعيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وأحمد هلال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وكريم حيدا بالمركز الرابع والميدالية البرونزية، في حين فازت نورا الصباغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات السيدات للقوس المركب .

وشارك في البطولة لاعبون من أندية الحرس الجمهور ي والصيد المصري بالدقى وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية واتحاد الشرطة الرياضي والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو والشمس وطلائع الاسطول.

وحرص أعضاء الاتحاد المصري للقوس والسهم على التواجد في البطولة، وحضور مراسم توزيع الجوائز على الفائزين في ختام المنافسات.