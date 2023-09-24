شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يعتذر لأوسوريو أمام لاعبى الزمالك.. والمدرب يكتفى بالغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر حسام عبد المجديد، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، عن تركه معسكر الفريق وعدم الذهاب إلى ملعب مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى، وذلك عقب علمه باستبعاده من المشاركة الأساسية مع الفريق.

ووجه أوسوريو حديثه لحسام عبد المجيد أمام جميع لاعبى الفريق، مؤكدًا أنه لن يقبل تكرار مثل تلك الأفعال، كما طلب من اللاعب التعلم من اللاعبين الكبار كيف تتعامل فى مثل تلك المواقف.

وقام حسام عبد المجيد بالاعتذار لأوسوريو أمام لاعبى الزمالك، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، ليكتفى المدير الفنى بالغرامة الموقعة على اللاعب بقيمة 200 ألف جنيه، وعدم معاقبته بالإيقاف.

وكان حسام عبد المجيد، أكد أنه لن يتمرد على جمهور القلعة البيضاء، موضحاً أنهم السند والمعدن الحقيقى الذى لن يتغير. ووجه عبد المجيد رسالة عبر "ستورى إنستجرام" لجمهور الزمالك قائلا، "رسالة مهمة إلى أعظم جمهور فى العالم، لم ولن أتمرد فى يوم من الأيام على من لهم الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى، كنتم دائما العون والسند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذى لن يتغير أبدا".