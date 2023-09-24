افتتاح دوري المحترفين موسم 2023\2024 بمواجهة السكة الحديد ولافينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم السبت مباريات دوري المحترفين، القسم الأول 2023\2023، بالمسمى الجديد، حيث يلتقي السكة الحديد نظيره لافينيا، وحرس الحدود أمام أبو قير للأسمدة.

وتشهد افتتاح الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين للموسم الجديد، مباراتين اليوم السبت.

السكة الحديد ولافينيا

تنطلق مباراة السكة الحديد ولافينيا، في الرابعة عصر اليوم على ملعب السكة، ويتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس 2.

حرس الحدود وأبو قير للأسمدة

وفي المباراة الثانية تقام مواجهة حرس الحدود أمام أبو قير للأسمدة، في السادسة مساء، على استاد المكس بالإسكندرية، ويتم نقلها على قناة أون تايم سبورتس 2.