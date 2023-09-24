محمد الماوي: أمتلك عرضا من شركة تطوير عقاري لتمويل الزمالك بمليارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد الماوي المرشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك في انتخابات القلعة البيضاء، المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، أنه يملك خطة لحل الأزمة المالية التي تمر بها الأبيض.

وقال محمد الماوي، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": جاهز بالعديد من الحلول لحل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها نادى الزمالك وإعادته لوضعه الطبيعي.

وأوضح "الماوي": أمتلك بالفعل عرض قوى ومغري من أحد الشركات الكبرى الرائدة في التطوير العقاري وجاهزة لتمويل النادي وتوفير سيولة مالية كبيرة لخروجه من أزماته.

وأضاف أن هذه الشركة ستقوم بأعمال تشييد البنية التحتية لفرع أكتوبر مقابل الحصول على عائد مالي بسيط من قيمة الاشتراكات على أن يحقق نادي الزمالك مكاسب من وراء هذه الشركة بمليارات الجنيهات.