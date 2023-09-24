فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 24 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني.

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 7 مليون جنيه إسترليني.

ديستني أودوجي (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انحفضت أسعارهم

نيكيتاه (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

آرون رامسديل (أرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

كريس ميفام (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

ريكو هنري (برينتفورد) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

يوان ويسا (برينتفورد) 6 مليون جنيه إسترليني.

ساندر بيرج (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جاك كورك (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

روميو لافيا (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني.

نوني مادويك (تشيلسي) 5.3 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو جوتا (ليفربول) 7.8 مليون جنيه إسترليني.

إيليا أديبايو (لوتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد) 4.5 مليون جنيه إسترليني.

بن أوزبورن (شيفيلد يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

جونسون (توتنهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني.

أنطونيو (وست هام) 5.9 مليون جنيه إسترليني.