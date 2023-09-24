شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم مروان الصافى قادماً من بتروجت لتدعيم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عاشور، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن التعاقد مع مروان الصافى قادماً من بتروجت لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، وقال عاشور فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن التعاقد مع عاشور لمدة 3 مواسم، لتدعيم مركز 2.

ويمتلك الصافى سجلا حافلا بالألقاب، فهو أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للشباب 2021 والبطولة العربية للناشئين 2019.

وأسفرت قرعة بطولة دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه 18 نوفمبر المقبل، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كل من، الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

بينما جاء الأهلى فى المجموعة الثانية بجانب أندية بتروجت والترسانة والشمس ودلفى والمقاولون العرب.

بينما ضمت المجموعة الثالثة، طلائع الجيش والاتحاد السكندرى والزهور وايسترن كومبانى وجزيرة الورد و6 أكتوبر، فينا ضمن المجموعة الرابعة كلا من، سموحة وسبورتنج و القناة وهليوبوليس واسكندرية للبترول وهليوليدو.