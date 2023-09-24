شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لليوم السابع: باتشيكو لم يخطرنا برغبته فى الرحيل لتدريب مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعجب مسئولو نادى بيراميدز من التصريحات التى أدلى بها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، حول رغبته فى الرحيل عن النادى بعدما تلقى عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو لم يخطر الإدارة بشكل رسمى حتى الآن برغبته فى الرحيل، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام داخل النادى بسبب تصريحاته الخاصة بوجود عرض من نادى مارسيليا الفرنسي للتعاقد معه.

وأوضح المصدر وجود شرط جزائى فى عقد باتشيكو مع بيراميدز يبلغ قيمة باقى عقد المدرب مع النادى بالكامل، وأى طرف يسعى لفسخ التعاقد سيكون مطالباً بسداد الشرط الجزائى بالكامل.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو بيراميدز جلسة مع جايمي باتشيكو، لتوضيح الرؤية بين الطرفين، خاصة أن الفريق مرتبط بالعديد من المواجهات المهمة فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا فى المرحلة المقبلة.

المدرب البرتغالي جدد عقده مع بيراميدز لمدة عام آخر، بعد العمل الرائع الذي قدمه في موسم 2022/23، حيث احتل المركز الثاني خلف الأهلي مباشرة ومتفوقا على الزمالك أحد أقوى الفرق في البطولة.

كما قاد باتشيكو فريق بيراميدز للتأهل لدوري أبطال أفريقيا، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت عن دخول جايمي باتشيكو، قائمة اهتمامات نادي مارسيليا الفرنسي، من أجل تولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مارسيليا الفرنسي، قد أقال مديره الفنى الإسباني، مارسيلينو جارسيا تورال، الأسبوع الماضي، بعد خلافات مع إدارة النادي.

ووفقا لصحيفة "أوجوجو"، فإن جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز المصري، يعد أحد المرشحين لخلافة مارسيلينو تورال في تدريب مارسيليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اقتراح المدرب البرتغالي على رئيس نادي الجنوب فرنسا، بابلو لونجوريا، والذى يبحث عن مدير فنى جديد.