بعد عرض الشباب السعودي.. صحيفة تكشف: لماذا يفضل كولر الاستمرار مع الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا مغريًا لتدريب فريق الشباب السعودي مُقابل 8 ملايين دولار سنويًا، وفقًا لتقارير صحفية.

وكشفت صحيفة "الوطن"، في تقرير لها، 3 أسباب وراء حسم كولر مصيره من الانتقال للدوري السعودي.

1- رغبته في استكمال مسيرته التاريخية مع الأهلي

أكدت الصحيفة أن مارسيل كولر يرغب في استكمال مسيرته التاريخية مع الأهلي؛ حيث توج مع الفريق في الموسم المنقضي بـ5 بطولات، ويسعى هذا الموسم لمواصلة تحقيق إنجازات مع القلعة الحمراء.

2- كلمته للنادي الأهلي بتجديد عقده

أشارت الصحيفة إلى أن المدرب السويسري اتفق مع مسئولي النادي الأهلي، على تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، لمدة موسمين مقبلين، بعد الإنجازات التي حققها في الموسم المنقضي، ومن المنتظر أن يحسم الملف رسميا، خلال الأيام المُقبلة.

3- عدم تواجد ضمانات في حالة الرحيل للدوري السعودي

وأضافت "الوطن" أن كولر يعلم أنه سينتقل إلى نادٍ جديد، ولن يستطيع إقامة فترة إعداد أو اختيار صفقات جديد، لاسيما أن الدوري السعودي انطلق ومضى منه 7 جولات، وفي حالة خسارته لعدد من النقاط سيكون معرضًا إلى الإقالة، وهذا عكس الاستقرار الذي يتمتع به المدرب في النادي الأهلي، خاصة أنه اختار صفقات الأحمر، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق.