شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعادل مع لافيينا 0/0 فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين السكة الحديد ولافيينا بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية فى الجولة الأولى من دورى المحترفين . استحوذ لاعبو السكة الحديد على مجريات الشوط الأول بشكل كبير وأضاع مهاجموه عدة فرصا محققة امام مرمى لافيينا، والتي تألق فيها كامينى حارس المرمى الذى دافع عن مرماه ببسالة وتصدى لهدفين محققين كانا قريبين من المرمى. بدأ السكة الحديد المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى يوسف رحومة خط الدفاع : باسم عادل – السعيد كمال – عبد الله جمعة – بهاء مجدى خط الوسط : سيرياك – أحمد ربيع – محمد جمال – محمد حسن خط الهجوم : جون أفيرى – محمود عبد العاطى بينما بدأ لافيينا المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى : برعى كامينى خط الدفاع :أحمد سعد – خالد شيفو – محمد جبس – حمدى مارسيلو خط الوسط : قاسم ربيع – هشام نيمار – أحمد سكولز – أتيكور اوين خط الهجوم : حازم أبو سنة – يوسف فهيد.

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