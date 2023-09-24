شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها مساء غد الاثنين فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

ويضم الطاقم كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسيد نافع مساعدان، ومصطفى الشهدى حكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وسامى هلهل حكم مساعد فيديو.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق بمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

ورغم شفاء محمد عواد من الإصابة التى تعرض لها بارتشاح فى الركبة، وخاض الحارس تدريباته الجماعية بشكل طبيعى، إلا أن الجهاز الفنى ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس يرفضون الدفع بـ"عواد" للمشاركة بشكل أساسى قبل أن يصبح مؤهلا من الناحية النفسية والبدنية.

ويفضل الجهاز الفنى ومدرب حراس الزمالك استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة ذئاب الجبل، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء لحين استعادة كامل لياقته الفنية والبدنية، قبل أن يتم منحه فرصة العودة للمشاركة.

ويدخل الزمالك معسكر إعداد مغلق اليوم، الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون، وحرص أوسوريو على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبوه فى مواجهة بيراميدز، كما أشاد بالأدء والمستوى وقدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، مؤكدًا أن المستوى في تحسن مستمر.