شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة يستقبل الطلاب السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح أبواب المنشآت الرياضية أمام الأشقاء السودانيين لممارسة الرياضة باعتبارهم مواطنين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، استقبل مركز التنمية الرياضية بشبرا الخيمة الطلاب السودانيين لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية بالمركز. وشارك الطلاب السودانيون فى العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والمسابقات بالمركز ، و التي أضفت علي الحدث روح البهجة والسعادة التي اعتلت وجوة جميع المشاركين وجاء استقبال الطلاب السودانيين تأكيدا على اعتبارهم مواطنين أشقاء وتقديم كافة الدعم النفسى لهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز