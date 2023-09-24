شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا سمير تتوج ببطولة المستقبل الدولية للتنس فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت ساندرا سمير لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة المستقبل الدولية التى تقام فى شرم الشيخ بعد الفوز على منافستها الرومانية 2/1 وجاءت نتيجة الأشواط 6/4. 4/6. 6/1

واستطاعت ساندرا أن تجمع لقبي الفردى والزوجي فى البطولة بعد مباراة استمرت قرابة الـ 180دقيقة.

ودعت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، منافسات بطولة جوادالاخارا للأساتذة في المكسيك للتنس، فئة 1000 نقطة، بعد الخسارة من اللاعبة الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة 56 عالمياً، في الدور الأول بالبطولة بنتيجة مجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-3.

ومن المقرر أن تشارك ميار شريف رفقة الإيطالية جاسمين باوليني في منافسات زوجي السيدات أمام ثنائي من أمريكا وأستراليا في الدور الأول للزوجي.

وصعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيجا شفيونتيك، وتراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركزين، والتونسية أنس جابر التي تراجعت إلى المركز السابع.