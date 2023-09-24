شكرا لقرائتكم ليفربول يواصل انتصاراته المتتالية ويهزم وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي وتفوق 3-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وسجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس.

مادة اعلانية

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز وديوغو جوتا في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.