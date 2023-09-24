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محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سجل محمد صلاح هدف التقدم لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة "16" من زمن شوط المباراة الأول ضد وست هام يونايتد.

ليصبح محمد صلاح هو خامس لاعب يسجل أو يساعد في تسجيل هدف بالمباريات الست الأولى لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ديفيد بيكهام لمانشستر يونايتد في 2000/2001، تييري هنري لأرسنال في 2004/2005، وسيرجيو أجويرو لمانشستر سيتي في 2019/2020، وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي في 2022/23. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

جدير بالذكر، يلاقي نظيره توتنهام ضمن مباريات الجولة السابعة من الممتاز، يوم السبت المقبل، على ملعب توتنهام.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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