بعد تسجيل هدف ذاتي أمام أرسنال.. روميرو يحقق رقما قياسيا سلبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

سجل كريستيان روميرو مدافع نادي توتنهام هدف في مرماه بالدقيقة "25" من زمن شوط المباراة الأول ضد أرسنال في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ليصبح كريستيان روميرو هو رابع لاعب في صفوف توتنهام يسجل هدفًا في مرماه ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد كريس أرمسترونج وكيفن فيمر، بجانب هوجو لوريس، جميع هذه الأهداف الأربعة وضعت الجانرز في المقدمة 1-0. وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

جدير بالذكر، يلاقي توتنهام نظيره ليفربول ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، على ملعب توتنهام.