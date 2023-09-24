الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم ديربي أرسنال وتوتهام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين أرسنال وتوتنهام، في تمام الساعة الـ 6 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فريق أرسنال مع نظيره توتنهام بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام.

سجل هدف أرسنال الأول، روميرو "هدف ذاتي" في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف التعادل لتوتنهام، سون هيونج مين في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل الهدف الثاني لأرسنال، ساكا في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف توتنهام الثاني، سون هيونج مين في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده لـ14 نقطة في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، بينما احتل توتنهام المركز الرابع برصيد 14 نقطة