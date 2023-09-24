الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول للفوز على وست هام يونايتد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ليفربول ووست هام، في تمام الساعة الـ 6 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق ليفربول على نظيره وست هام بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد.

سجل هدف ليفربول الأول، محمد صلاح في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف التعادل لوست هام، جارود بوين في الدقيقة 42 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ليفربول الثاني، داروين نونيز في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، دييجو جوتا في الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ 16 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، بينما احتل وست هام المركز السابع برصيد 10 نقاط.