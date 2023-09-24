الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وأستون فيلا، في تمام الساعة الـ 6 مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق أستون فيلا على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

طرد لمدافع نادي تشيلسي، مالو جوستو في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف أستون فيلا ، أولي واتكينز في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده لـ 12 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي، بينما احتل تشيلسي المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.