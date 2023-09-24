حسين لبيب يوجه رسالة لأعضاء الزمالك ويطالبهم بهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، رسالة لأعضاء النادي.

كتب حسين لبيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية الكرام، تأكيدا وتوضيحا لموقفي والقائمة التي اتشرف بالانتساب إليها بشأن أعضاء النادي الجدد".

أضاف: "كل من يحمل صفة عضو بالنادي قد اكتسب حقا ثابت لا يجوز لأحد أن ينازعه فيه بأي طريقة".

أكمل بخصوص العضوية: "لا يجوز تحميل أعضاء النادي أي التزامات مالية إضافية بدون وجه حق تحت أي مسمى".

وأكد، أن الحديث عن زيادة قيمة العضوية يخص الأعضاء الذين سينضموا في المستقبل حسبما تقرر الجمعية العمومية.

ولفت إلى أنه يتحفظ على مصطلح تنقية العضويات، ويفضل تعبير تقنين العضويات الذي يعني جدولة أي مستحقات مالية على الأعضاء في حدود ما اتفقوا عليه عند الحصول على العضوية بما يحفظ لهم عضويتهم وحقهم في حضور الجمعية العمومية.

اختتم حسين لبيب رسالته مطالبًا بمشاركة أكبر عدد من الأعضاء في الانتخابات المقبلة: "نحرص تماما ويشرفنا حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات وأدعوا الجميع للمشاركة وتحدثنا بذلك مع اللجنة القائمة على إدارة النادي بوصفها وحدها المختصة بأعداد كشوف الناخبين ومراجعتها".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك ستقام يوم 20 أكتوبر المقبل، حيث تقدم على مقعد الرئاسة 5 مرشحين وهم: حسين لبيب وفاروق جعفر ومرفت السيد أحمد وعمر هريدي وماجد فاروق الحنبلي.