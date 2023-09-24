رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، التعاقد مع مروان الصافي لاعب النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالفارس الأبيض.

ووقع مروان الصافي على عقود انضمامه لـ"طائرة الزمالك" لمدة 3 مواسم في حضور أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وعلاء فهمي المشرف على كرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويعد مروان الصافي من أفضل لاعبي مركز 2 في مصر وإفريقيا، وسبق له وأن حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للشباب 2021، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة العربية للناشئين في 2019.

وشارك مروان الصافي مع منتخب الشباب في بطولة العالم 2021 وقدم مستويات رائعة خلال مشوار الفراعنة في البطولة.

وساهم مروان الصافي في احتلال منتخب الشباب المركز الرابع ببطولة العالم التي أقيمت في تونس عام 2019 .