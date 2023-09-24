بعد طرده أمام أستون فيلا.. مدافع تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل مالو جوستو مدافع نادي تشيلسي، على البطاقة الحمراء في الخسارة أمام أستون فيلا اليوم بنتيجة 1-0.

ليصبح مالو جوستو، البالغ من العمر 20 عامًا و128 يومًا، هو ثالث أصغر لاعب في تشيلسي يحصل على بطاقة حمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جون أوبي ميكيل ضد ريدينج في عام 2006 (19 عامًا و175 يومًا) وروبرت هوث ضد مانشستر يونايتد في عام 2004 (19 عامًا و264 يومًا). وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات.

جدير بالذكر، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.