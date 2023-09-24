إمام وكهربا يقودان الأهلي في مواجهة سان جورج الأثيوبي بدوي أبطال أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سان جورج الأثيوبي المقرر لها بعد قليل في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

خطر الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.