شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يُكرر فوزه على جنوب السودان برباعية فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد منتخب مصر الأول للسيدات، بقيادة محمد كمال، فوزه على منتخب جنوب السودان بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، فى إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر سامية آدم وحالا مصطفى وسارة عصام (هدفين).

وكان منتخب مصر للسيدات نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنفس النتيجة.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس والمشرف على الكرة النسائية على مؤازرة اللاعبات وتحفيزهن قبل انطلاق المباراة.