شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يظهر فى الزمالك ويبدأ مرحلة الجرى بعد العودة من دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من دبى، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى فى فترة العلاج من إصابته بالرباط الصليبى التي تعرض لها الفترة الماضية.

وظهر محمود الونش فى نادى الزمالك اليوم، الأحد، وخاض بعض تدريبات الجرى بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، على هامش المران الجماعى للفريق الأول.

وأنهى الونش مرحلة التأهيل الأولى، على أن يخضع المدافع الدولى لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك، تجهيزًا لعودته للملاعب فى أقرب وقت.

فى سياق آخر، استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق بمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.