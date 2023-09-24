شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف موقفه من تنقية عضويات نادى الزمالك وزيادة قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب المرشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك، في الانتخابات المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، موقفه من تنقية عضويات القلعة البيضاء، كما تحدث عن مقترح زيادة قيمة العضوية.

وقال لبيب في حديثه عبر صفحته على فيس بوك: "الزمالك أولا.. السيدات والسادة اعضاء الجمعية العموميه الكرام، تأكيدا وتوضيحا لموقفي والقائمة التي أتشرف بالانتساب إليها بشأن أعضاء النادي الجدد.. أتشرف بتوضيح رؤيتنا فيما يلي:

1- كل من يحمل صفة عضو بالنادي قد اكتسب حقا ثابتا لا يجوز لأحد أن ينازعه فيه بأي طريقة.

2- لا يجوز تحميل أعضاء النادي أي التزامات مالية إضافية بدون وجه حق تحت أي مسمى.

3- الحديث عن زيادة قيمة العضوية يخص الأعضاء الذين سوف ينضمون في المستقبل، في ضوء ما تقرره الجمعية العمومية.

4- تحدثت وأكرر أنني أتحفظ على مصطلح تنقية العضويات، وأفضل تعبير تقنين العضويات، بمعنى جدولة أي مستحقات مالية علي الأعضاء، في حدود ما اتفقوا عليه، عند الحصول على العضوية، بما يحفظ لهم عضويتهم وحقهم في حضور الجمعية العمومية.

5- نحرص تماما ويشرفنا حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات، وأدعو الجميع للمشاركة، وتحدثنا بذلك مع اللجنة القائمة على إدارة النادي، بوصفها وحدها المختصة بإعداد كشوف الناخبين ومراجعتها.

6- نحرص على إجراء انتخابات صحيحة وتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببا للطعن عليها.

أخيرا أؤكد مجددا على احترامي وتقديري لكل أعضاء الجمعية العمومية وإلى كل من حاول تحريف تصريحاتي الأخيرة والخروج بها عن معناها الصحيح في محاوله يائسة لإحداث الوقيعة أكرر ما أقوله دائما أن أعضاء النادي أكثر وعيا وحكمه مما يعتقد البعض.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".