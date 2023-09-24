شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الاثنين باستاد السلام فى الرابعة عصراً .

وجاءت القائمة على النحو التالي .. وجاءت القائمة على النحو التالي .. حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين خط الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر خط الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

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