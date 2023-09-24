شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل سلبيا مع أبو قير للأسمدة فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل حرس الحدود وأبو قير للأسمدة سلبيا بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينها باستاد المكس فى الجولة الأولى من دورى المحترفين .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة ولم تسنح أي فرص على المرميين بالرغم من امتلاك لاعبى حرس الحدود لمنطقة المناورات بفضل تحركات الثلاثى يحيي حامد وأحمد شديد ومن امامهما مؤمن عوض، وفى المقابل حاول لاعبو أبو قير للأسمدة الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق أجوجو وأحمد عامر والتي افتقدت اللمسة الأخيرة.

تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : خالد سامى – حامد الجابرى – محمود ممدوح – أحمد شديد

خط الوسط :مصطفى جمال – يحيي حامد – إبراهيم القاضي – جلال أحمد

خط الهجوم : محمد القط – مؤمن عوض

تشكيل أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى:

خط الدفاع : عمر احمد – محمود علاء – على عزت – أحمد عادل

خط الوسط :احمد راشد – طه إبراهيم – عمر إبراهيم – يوسف حمدى

خط الهجوم : محمود اجوجو – أحمد عامر