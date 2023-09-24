شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول بعثة سان جورج لملعب مباراة الأهلي بسبب "الشنكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت أن حافلة فريق سان جورج الإثيوبي تأخرت فى الحضور لاستاد القاهرة الدولى بسب أحد لاعبي الفريق الذي نسي "الشنكار" الخاص به، فاضطرت البعثة لانتظاره وإحضار الشنكار ثم توجهت البعثة إلى استاد القاهرة.

وأوضح مراسل قناة أون تايم سبورت أن لاعبى فريق سان جورج الإثيوبي يرغبون في تقديم عرض قوي أمام الأهلي، موضحاً أنه تحدث مع أفراد من البعثة وأكدوا ثقتهم في أنفسهم وتقديم مباراة جيدة أمام بطل مصر بل إن منهم من قال"لماذا لا نهزم الأهلي ونُطيح به من دور الـ32 لبطولة أفريقيا؟".

ومن جانب آخر، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام سان جورج الإثيوبي بعد قليل باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.