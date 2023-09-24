شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مشارك يشعلون المنافسة في النسخة ال14 من تحدي الثلج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل 500 مشارك أجواء المنافسة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي و«سكي دبي»، وشهد نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر.

وحضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وإينياس لحود الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشهد الحدث أكبر عدد من المشاركين من 65 جنسية منذ انطلاقه كما شاركت في المنافسات عدة فرق من مختلف المؤسسات الحكومية منها هيئة المعرفة وشرطة دبي، وهيئة الصحة، ودشنت فئة المحترفين منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف وتلتها فئة «جست فور فن»، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.

وفاز الفرنسي ألكسنر فيدوتوف بالمركز الأول في فئة المحترفين رجال بزمن 0:35:39 دقيقة، تلاه الأمريكي ريتش زيلنسكي في المركز الثاني بزمن 38:06 دقيقة، وحل الإماراتي حميد المهيري في المركز الثالث بزمن 40:21 دقيقة، وفي فئة السيدات المحترفات فازت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا بالمركز الأول بزمن 41:15 دقيقة، تلتها الأسترالية كاريس براون في المركز الثاني بزمن 42:19 دقيقة، وحلت الجواتيمالية باولينا باسكارو في المركز الثالث بزمن 43:48 دقيقة.

وفي فئة الهواة الفردي رجال، فاز الإماراتي خليفة محمد بالمركز الأول بزمن 21:10 دقيقة، تلاه المغربي محمد مولاي في المركز الثاني بزمن 22:38 دقيقة، وحل الفرنسي جاد حمدان في المركز الثالث بزمن 23:00 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت الإسبانية لوز باريوس بالمركز الأول بزمن 25:25 دقيقة، تلتها الطاجاكستانية نيجينا لولاكوفا في المركز الثاني بزمن 34:48 دقيقة، وحلت الأمريكية زينب أبودان في المركز الثالث بزمن 43:12 دقيقة.

وواجه المتسابقون خلال التحدي العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 22 عائقاً تم تصميمها لتجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي يخوضون المنافسات في التحدي والتشويق، وشهد التحدي مشاركين من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15إلى 60 عاماً، وذلك ضمن فئتين تنافسيتين هما فئة النخبة التي اقتصرت المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، والفئة الثانية هي فئة الهواة المختلطة «جست فور فن» وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية.

وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مملوء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بين التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يحرص على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث وصل عدد الفعاليات والمسابقات الثلجية خلال العام إلى 13 حدثاً سنوياً تقام في سكي دبي.