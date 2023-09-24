شكرا لقرائتكم خبر عن سون يمنع أرسنال من إلحاق الهزيمة بتوتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريقا أرسنال وتوتنهام إيجابياً بنتيجة 2-2، في مباراة ديربي لندن، التي جمعتهما في الأسبوع السادس لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريستيان روميرو هدف أرسنال الأول في شباك مرماه بعد تحويل عرضية بوكايو ساكا في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل قائد توتنهام سون هيونج مين في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وعاد ساكا ليتقدم لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 54، ليرد سون سريعاً بهدف التعادل في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة تكافؤ الفرص بين الفريقين مع تزايد التدخلات العنيفة التي أدت إلى احتساب 31 مخالفة و7 بطاقات صفراء.

ورفع توتنهام وأرسنال رصيد كل منهما إلى 14 نقطة، وجدا بها في المركزين الرابع والخامس بجدول الترتيب.