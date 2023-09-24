شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب للوحدة على حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حقق الوحدة فوزاً باهتاً على حتا بهدف دون رد جاء برأسية السوري عمر خريبين في الدقيقة 24 في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «العنابي»رصيده إلى 6 نقاط،وبقي حتا من دون رصيد.

جاء الشوط الأول فقير فنياً وقلت فيه الفرص من الفريقين ونجح الوحدة في حسمه لصالحه بهدف عبر السوري عمر خريبين في الدقيقة 24 برأسية من عرضية كريسييتان جوانكا لم يفلح سالم خوري حارس "الإعصار" من صدها لتدخل الشباك.

ورغم أفضلية الوحدة نسبياً في الحصة الأولى إلا انه لم يظهر تفوقاً واضحاً على حتا الا في فترات بسيطة وكانت تسديدة خريبين في الدقيقة 11 هي الفرصة الوحيدة لأصحاب الأرض قبل الهدف،وفي المقابل اعتمد حتا على التمركز في المناطق الخليفة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي نجح من خلالها في تهديد مرمى محمد الشامسي في مناسبتين اخطرها رأسية علي عيد في آخر دقيقة من الشوط.

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشوط الثاني من ناحية الأداء، ولكن كان حتا المبادر في تهديد مرمى أصحاب الأرض في محاولتين اخطرها الكرة التي سددها الكسندر موكل ونجح الشامسي في صدها، بينما فشل هجوم العنابي في التعامل مع الكرات التي وصل بها إلى منطق ضيفه.

ومن اجل تحسين الصورة أجرى مدرب الوحدة 3 تبديلات دفعة واحدة عند الدقيقة 65 ابرزها دخول الروسي بكاييف ولحق به مدرب حتا واجرى تبديلين.

وتحسن الوحدة قليلاً بعد التغييرات عبر لمسات الوافد الجديد بكاييف الذي لعب كرة جميلة سددها خريبين وتألق خوري في ابعادها إلى ركنية.