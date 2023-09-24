شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بثلاثية على وست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق ليفربول فوزاً مهماً بنتيجة 3-1 على وست هام، في المباراة التي جمعت بينهما في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل جارود بوين في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وسجل داروين نونيز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 60، قبل أن يؤمن ديوجو جوتا الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وحقق محمد صلاح رقماً قياسياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاته مع ليفربول، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يكرر إنجاز المساهمة في الأهداف على مدار 12 مباراة متتالية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام عند 10 نقاط في المركز السابع بترتيب الدوري.