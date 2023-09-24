شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يواصل انطلاقته القوية بلمسة كارتابيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير: يوسف الأمير

تغلب شباب الأهلي بهدفين دون رد، على مضيفه فريق البطائح، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان»رصيده للنقطة 9 بالمركز الثاني، ويتوقف رصيد البطائح عند 4 نقاط بالمركز السابع.

وحقق شباب الأهلي فوزه الثالث على التوالي، لكنه في المقابل خسر الصدارة للعين الذي تفوق بفارق الأهداف.

سجل شباب الأهلي هدفيه في الشوط الثاني، عن طريق كارتابيا في الدقيقة 57، ويحيى الغساني في الدقيقة 82.

امتلك شباب الأهلي أفضلية الاستحواذ على الكرة، ولكنه لم ينجح في تحويل تلك الأفضلية لتسجيل هدف التقدم، وسط كثافة وتنظيم دفاعي من البطائح، وغابت الفرص الحقيقية عن المرميين، لينتهي الشوط الأول سلبياً بين الفريقين.

حاول لاعبو شباب الأهلي تحويل دفة التفوق في الشوط الأول لصالحهم مع بداية الثاني، بضغط كبير، وفي الدقيقة 48، أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لأديلسون ألبيرتو؛ لإعاقته جيسوس مهاجم شباب الأهلي.

استغل الضيوف النقص العددي ووضع كارتابيا فريقه في المقدمة، بهدف رائع من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 57، ليضع بصمته الأولى التهديفية هذا الموسم ويصل للهدف رقم 20 في دورينا.

وعاد كارتابيا للظهور مرة أخرى، ولكن بالصناعة، في الهدف الثاني الذي سجله يحيى الغساني في الدقيقة 82.