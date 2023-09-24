الامارات | الوحدة يزيد أوجاع حتا في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة، انتصارا بشق الانفس على حساب مستضيفه حتا بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على استاد آل نهيان لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وحمل الهدف توقيع اللاعب السوري، عمر خريبين، في الدقيقة 24 من الشوط الأول، ليرفع العنابي رصيده للنقطة السادسة، فيما بقي حتا بلا أي رصيد من النقاط.

ولم يظهر العنابي بشكل مُقنع ، على الرغم من أنه بدأ اللقاء بمحاولات هجومية، ظهرت خطورتها مع الدقيقة العاشرة، حينما سدد عمر خريبين، كرة من خارج الصندوق حولها حارس حتا إلى ضربة ركنية.

واستطاع خريبين، أن يستغل كرة عرضية داخل الصندوق، وحلولها برأسه على يسار الحارس الذي فشل في ابعادها.

وفي الوقت الذي توقع الكثيرون أن يتحسن أداء الوحدة بعد الهدف، فإذا بالفريق الضيف يسحب البساط من تحت أقدام نجوم الوحدة، وشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشامسي، والذي تصدى لتسديدة مصطفى زيدان أطلقها من خارج الصندوق.

وحرمت العارضة حتا من تسجيل هدف التعادل من ضربة رأس لعبها أحمد عيد، من داخل الصندوق لترتد من العارضة دون أن تجد المُتابع.

واستمر فريق حتا على أفضليته في الشوط الثاني، والذي هدد مرمى الشامسي في العديد من المناسبات كان أبرزها تسديدة والتي أبعدها الحارس بأطراف أصابعه.

وبعدها أضاع الوحدة فرصة هدف مُحقق لتعزيز النتيجة عن طريق عمر خريبين، إذ تمكن الحارس سالم خيري من إبعاد لكرة باقتدار لضربة ركنية.