الامارات | "جودو الإمارات" يفتتح حصاد العرب في "آسياد هانغتشو" بفضية وبرونزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت رياضة الجودو دولة الإمارات والعرب أولى ميداليات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تقام في هانغتشو خلال الفترة (23 سبتمبر – 8 أكتوبر) بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و 481 مسابقة وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية، وذلك بواقع ميدالية فضية وأخرى برونزية.



وتمكنت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو من الفوز بفضية وزن تحت 52 كغم بعدما قدمت مستويات مميزة ابتداءً المباراة الأولى التي فازت فيها على بطله كوريا الشمالية وي كيم، قبل أن تواصل مشوارها بالفوز على الأندونيسية مريم مهراني، ثم الكورية الجنوبية جونغ ييرين لتخسر في المباراة النهائية أمام نظيرتها الأوزبكية كيلدييوروفا ديورا وتحصد فضية المركز الثاني بالمسابقة، كما فاز كذلك نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو في وزن تحت 66 كغم بالميدالية البرونزية على نظيره الأوزبكي نوريلاف ساردور، حيث توجت سعادة أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللاعبة بشيرات خرودي عقب نهاية المنافسات.