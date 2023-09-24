باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى فى ثانى جولات الدورى

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

فى سياق آخر، تعجب مسئولو بيراميدز من التصريحات التى أدلى بها باتشيكو، حول رغبته فى الرحيل عن النادى بعدما تلقى عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو لم يخطر الإدارة بشكل رسمى حتى الآن برغبته فى الرحيل، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام داخل النادى بسبب تصريحاته الخاصة بوجود عرض من نادى مارسيليا الفرنسي للتعاقد معه.

وأوضح المصدر وجود شرط جزائى فى عقد باتشيكو مع بيراميدز يبلغ قيمة باقى عقد المدرب مع النادى بالكامل، وأى طرف يسعى لفسخ التعاقد سيكون مطالباً بسداد الشرط الجزائى بالكامل.