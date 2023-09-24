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باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى فى ثانى جولات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة عصر غد الاثنين باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الممتاز في نسخته الجديدة.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

 

فى سياق آخر، تعجب مسئولو بيراميدز من التصريحات التى أدلى بها باتشيكو، حول رغبته فى الرحيل عن النادى بعدما تلقى عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسى.

 

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو لم يخطر الإدارة بشكل رسمى حتى الآن برغبته فى الرحيل، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام داخل النادى بسبب تصريحاته الخاصة بوجود عرض من نادى مارسيليا الفرنسي للتعاقد معه.

 

وأوضح المصدر وجود شرط جزائى فى عقد باتشيكو مع بيراميدز يبلغ قيمة باقى عقد المدرب مع النادى بالكامل، وأى طرف يسعى لفسخ التعاقد سيكون مطالباً بسداد الشرط الجزائى بالكامل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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