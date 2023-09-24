شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم أبوقير للأسمدة بهدف فى الجولة الأولى لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في تحقيق فوز غالٍ على حساب أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد المكس في الجولة الأولى لدورى المحترفين.

أحرز هدف الحدود إبراهيم القاضي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليحتل الحدود صدارة الدورى مؤقتا برصيد 3 نقاط، بينما يتجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند صفر من النقاط .

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة ولم تسنح أي فرص على المرميين بالرغم من امتلاك لاعبى حرس الحدود لمنطقة المناورات بفضل تحركات الثلاثى يحيي حامد واحمد شديد ومن امامهما مؤمن عوض ، في المقابل حاول لاعبو أبو قير للأسمدة الإعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق اجوجو واحمد عامر والتي افتقدت للمسة الأخيرة .

اجرى المديرين الفنيين عدة تغييرات في الشوط الثانى بغية تحقيق الفوز وهو ما تحقق خاصة من لاعبى حرس الحدود الذين قاموا ببناء عدة هجمات خطيرة على مرمى أبو قير للأسمدة والتي جاءت من إحداها هدف اللقاء الوحيد في اللحظات الأخيرة من عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها إبراهيم القاضي برأسية في المرمى مباشرة محرزا هدف فريقه الوحيد

عقب الهدف شن لاعبو أبو قير للأسمدة عدة هجمات على مرمى حرس الحدود والتي كانت أخطرها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما اخطأ محمد فوزى حارس الحدود في تشتيت الكرة لتصل لمحمد نور مهاجم أبو قير والمرمى خالى من حارسه يضعها اللاعب قوية خارج المرمى تماما وسط اندهاش الجميع ، يحاول بعدها لاعبو الحدود قتل المباراة عن طريق امتلاك الكرة في منطقة وسط الملعب حتى اطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة

تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : خالد سامى – حامد الجابرى – محمود ممدوح – أحمد شديد

خط الوسط :مصطفى جمال – يحيي حامد – إبراهيم القاضي – جلال أحمد

خط الهجوم : محمد القط – مؤمن عوض

أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى :

خط الدفاع : عمر احمد – محمود علاء – على عزت – أحمد عادل

خط الوسط :احمد راشد – طه إبراهيم – عمر إبراهيم – يوسف حمدى

خط الهجوم : محمود اجوجو – احمد عامر