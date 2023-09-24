شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على سان جورج بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي المقامة حالياً باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف.

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويتواجد على الدكة كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط بكل أوراقه، خاصة الشحات وتاو وإمام عاشور، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، وواصل الأهلي الضغط على الفريق الإثيوبي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وسنحت أكثر من فرصة لكهربا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وسدد رامي ربيعة كرة خطيرة كادت تسكن الشباك، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد كرة "خد وهات" مع إمام عاشور، ونجح في مراوغة دفاع سان وجورج وأودعها في شباك الحارس.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان ومارس الضغط على المنافس، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويفقد الأهلي جهود بعض اللاعبين في مباراة سان جورج، حيث يغيب كل من الفرنسي أنتوني موديست؛ بسبب عدم القيد في قائمة الأهلي الأولية على أن يكون متاحا للمشاركة مع الأهلي بدءا من دور المجموعات الأفريقي، كما يغيب رضا سليم بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية، ويغيب أيضاً عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، وكريم نيدفيد وأكرم توفيق.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قِبَل ناديي البن وجيما أبا جيفار من أثيوبيا.