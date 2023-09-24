الامارات | الوصل يُحقق إنجازاً فريداً في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمسك الوصل بالمنافسة على بطولة دوري أدنوك للمحترفين، مُحققا الفوز على ضيفه بني ياس، 3-2 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد في زعبيل في ختام المرحلة الثالثة من البطولة.

وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوصل بدوري المحترفين والتي يُحقق فيها ثلاثة انتصارات متتالية في افتتاح المسابقة.

وأظهر كل طرف رغبة كانت واضحة في التقدم أولاً، الا أن الوصل نجح في استغلال خطأ ارتكبه لاعب السماوي، تاولانت سيفيري، بتمريرة قطعها علي صالح، ووزع بدوره تمريرة سهلة إلى هاريس سيفيروفيتش، والذي لم يجد أدنى صعوبة في ايداعها داخل المرمى، "14" ولكن الفريق الضيف لم يستسلم للنتيجة، واستطاع بعد سبعة دقائق فقط أن يُدرك التعادل من ضربة ركنية، استثمرها ساشا إيفكوفيتش، بصورة مثالية، حينما ارتقى للكرة برأسه وحولها على يمين خالد السناني.

وفي الشوط الثاني، استطاع علي صالح أن يُعيد التقدم من جديد للإمبراطور بتسجيله هدف بالكعب، من كرة تابعها لرأسية بيرز، ووضعها داخل المرمى "61".

وعزز البديل آداما ديالو من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثالث من كرة خطفها برأسه قبل الدفاع والحارس "83".

ولكن بني ياس لم يستسلم للخسارة واستطاع ساشا، أن يُسجل هدف تقليص الفارق من ضربة رأس أيضا اسكنها على يسار الحارس "87".