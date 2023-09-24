شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين يشتكي «الإمكانات الأخرى» وفقدان الأكسجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

نال الشارقة 3 نقاط ثمينة بفوزه على النصر بهدف مدافعه عبد الله غانم من ضربة رأسية، ليعوض «الملك» خسارته أمام الوصل في الملعب الأبيض بانتصار في الملعب الأزرق، وليرفع رصيده إلى 6 نقاط مقابل صفر من النقاط ل«العميد» الذي خسر للجولة الثالثة على التوالي.

شهدت المباراة مشاركة لاعبين يشاركون لأول مرة مع الشارقة على المستوى المحلي منذ البداية في هذا الموسم هم عبد الله غانم الذي دخل التشكيلة بديلاً لشاهين المصاب، والمالي موسى ماريغا والتونسي فراس بالعربي.

وخطف الروماني كوزمين مدرب الشارقة الأضواء كالعادة بتشكيلته وتصريحاته بعد المباراة، وقد استغرب البعض إشراكه المدافع الأيمن ميلوني في خانة الجناح الأيمن، بعد غياب كايو عن التشكيلة، والاحتفاظ بعثمان كمارا كورقة رابحة لوقت الشدة والضرورة القصوى.

وكانت غاية كوزمين من الدفع بميلوني كجناح كي يقوم بإيقاف انطلاقات وتحركات المغربي عادل تاعرابت باعتباره أهم مفتاح لعب في النصر، حيث كان ميلوني معه كظله.

وكذلك نجح «القيصر» في الرهان على عبد الله غانم الذي قال ل«الخليج الرياضي» إن المدرب كوزمين وتوجيهاته وراء الهدف.

وقال عبد الله «المدرب وجهني بالتقدم في كل الضربات الثابتة وهذه الأمور لم تتحقق بمحض الصدفة بل نحن في الأصل متدربون عليها».

وتابع «حققنا المهم وطوينا صفحة الفوز على النصر وفتحنا ملف مباراتنا القادمة مع العين».

موقف صعب

واضح أن الخسارة وضعت فريق النصر ومدربه غوران في موقف لا يحسد عليه، حيث لا يعقل أن الفريق الذي وضع جمهوره لافتة (مهد كرة القدم) يتلقى 3 خسائر على التوالي.

واللافت أن النصر تعرض للخسارة بعدما قدم مستوى جيداً أمام «الملك» مقارنة بمبارياته السابقة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة في كثير من الطلعات الهجومية وأيضاً صحوة ويقظة الحارس عادل الحوسني حرمته من هز شباك «الملك».

مباراة بدنية

من جهته، قال كوزمين في المؤتمر الصحفي: كانت مباراة صعبة فالمنافس مرتاح ونحن قادمون من مباراة صعبة في دوري أبطال آسيا وأيضاً نلعب في طقس صعب للغاية وأنا شخصياً تعرضت للإعياء وعانيت وشعرت بعدم قدرتي على التنفس، فطلبت من مساعدي الوقوف في بعض الفترات بدلاً مني، فما بالكم بحال اللاعبين في الملعب، ومثل هذه الأجواء تؤثر على وصول الأكسجين إلى المخ وتفقد التركيز وبالتالي تحدث الأخطاء.

ورداً على سؤال حول قدرة الشارقة على المنافسة، قال كوزمين: يجب أن نركز على مجموعتنا من اللاعبين لأن هناك أندية لديها إمكانات أخرى ولا نستطيع ولا يمكن أن نقارن أنفسنا معها لكن علينا أن نؤدي عملنا ووظيفتنا على أفضل ما يكون.

حزن العميد

وقال غوران مدرب النصر في نبرة حزينة: لست راضياً عن النتيجة ولكن بصفة عامة الأداء يتطور ونحتاج إلى بعض الحظ لتحقيق النتيجة الجيدة، وعزاؤنا الوحيد أن الأداء يتطور من مباراة إلى أخرى، ونعد الجمهور بأن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر.