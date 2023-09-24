شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان عضواً باللجنة المالية في «دولي» السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة عبد اللطيف الفردان عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة، عضواً في اللجنة المالية بالاتحاد الدولي لكرة السلة، في تأكيد جديد لثقة المؤسسات الرياضية الدولية في أبناء الإمارات، وقدرتهم على شغل المناصب المهمة والتميز في العمل.

يذكر أن الفردان حافظ في إبريل/ نيسان من العام الجاري على عضوية «تنفيذي» الاتحاد الآسيوي، ورئاسة اللجنة المالية للاتحاد، بالتزكية لدورة ثانية تمتد من 2023 حتى 2027.

وعبر عبد اللطيف الفردان عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد قوة التواجد الإماراتي على المستويين القاري والدولي، موجهاً الشكر لاتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي على الدعم الذي أسهم في الوصول لهذه المناصب القارية والدولية.