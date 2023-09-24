شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اللياقة البدنية يشارك في البطولة الإماراتية التركمانستانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركة منتخب الإمارات للياقة البدنية في البطولة الإماراتية التركمانستانية للألعاب التكتيكية التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وتأتي المشاركة في البطولة تعزيزاً لأواصر الصداقة التي تجمع الإمارات مع تركمانستان، وتنظم البطولة سفارة الإمارات في تركمانستان وتشهد مشاركة 105 لاعبين ولاعبات من الفرق والمنتخبات.

وفي هذا السياق، ثمّن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، دعوة سفارة دولة الإمارات في تركمانستان للاعبي الإمارات للمشاركة في المنافسات، وأشاد بالجهود التي تبذلها لتنظيم البطولة، وبما يعكس مكانة لاعبي الإمارات على المستوى الدولي، متمنياً النجاح للبطولة بحيث تظهر بأفضل صورة فنية وتنظيمية.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام ورئيس لجنة اللياقة البدنية، أحمد بن ظبوي الفلاسي، وتضم اللاعبين: علي درويش المري، معتصم الفاضل، أبوبكر محمد الحوقاني، راشد محمد المري، سالم محمد آل علي، أحمد حميد الزعابي.

أحمد بن ظبوي الفلاسي

ووصف رئيس البعثة أحمد بن ظبوي المشاركة في البطولة الحالية بالمهمة في جوانب عديدة، منها تعزيز التعاون الرياضي مع جمهورية تركمانستان، وأكد أن البطولة تمثل فرصة متميزة للاحتكاك الرياضي مع اللاعبين، تمهيداً للمشاركة في البطولات القارية المقبلة بالتزامن مع انطلاق الموسم 2024، وأنهى بقوله: «نتطلع إلى تسليط الضوء على تجربة الإمارات المتطورة في ممارسة رياضة اللياقة البدنية، والمساعدة على نقل هذه التجربة إلى الجانب التركمانستاني».