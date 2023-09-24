الأخضر يتأهل لدور الـ16 في الأسياد الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما لدور الـ16 من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، بتغلبه على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف، أمس الأحد، في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية والذي أقيم على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو الصينية.

افتتح محمد اليامي أهداف الأخضر السعودي، قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول، وأضاف محمد مران الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يعزز زكريا هوساوي تقدم المنتخب السعودي بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز يصبح رصيد منتخب السعودية 7 نقاط من فوزين وتعادل ليتأهل لدور الـ 16 من دورة الألعاب الآسيوية رفقة إيران.

يذكر أن الأخضر تعادل سلبا في أول لقاءاته بالدورة أمام إيران، قبل أن يكسب نظيره المنغولي بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي.