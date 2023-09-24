الأندية الأردنية تعلق مشاركتها في الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري، ورفضها خوض مباريات المرحلة السادسة، وكان آخر ذلك مباراتا الوحدات أمام شباب الأردن، ومعان أمام السلط، السبت، في حين تغاضى الاتحاد المحلي للعبة التطرق للمسألة، حسب فرانس برس.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل ناد، وإيجاد راع رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وعلمت الوكالة من مصدر مقرب، أن أندية دوري المحترفين ستجتمع في مقر نادي الفيصلي، لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماعا برئاسة الأمير علي بن الحسين، وبحضور كل كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الـ5 القادمة (2023-2028).

وتجنب الاتحاد في الخبر الذي نشره على موقعه الالكتروني التطرق لقضية تعليق الأندية مشاركتها في الدوري، وعدم الإشارة إلى هذه المسألة على الإطلاق.

وحسبما ذكره الاتحاد، تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة للمحاور الرئيسة للاستراتيجية، ولا سيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية، وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مرورا بتمكين الأندية، ووصولا إلى الجانب التسويقي، وتحسين التفاعل الجماهيري.

وأضاف: «يتطلع الاتحاد خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسة للسنوات القادمة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه، ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعيا إلى تحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة».

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