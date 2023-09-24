الخليفي يطوي صفحة الخلاف مع مبابي ويعاتب ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار القطري رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، قلق جماهير النادي الملكي، بتوجيهه رسالة جديدة للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أكد فيها أن النجم الأول لفريقه «يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية»، وأن «المشكلات التي نواجهها تبقى ضمن العائلة».

وعاتب رئيس الباريسي اللاعب السابق للفريق، ليونيل ميسي، بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأرجنتيني، والتي أكد خلالها شعوره بخيبة الأمل، بسبب عدم الاعتراف به بطلا للعالم في نادي العاصمة الفرنسية.

الخلاف مع مبابي

طوى رئيس باريس سان جيرمان صفحة الخلاف مع مبابي، بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي واللاعب، مؤكدا أن «كيليان جزء من العائلة».

وبعد استبعاده من الفريق الأول في الموسم الجديد، لرفض كيليان مبابي تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو2024، غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد، الإسباني لويس إنريكي.

وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد. وأضاف الخليفي، بعد أن سجل النجم الفرنسي 8 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله، لدينا أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي فهو يستحق الكرة الذهبية».

الاحتفال مع ميسي

رد الخليفي على ليونيل ميسي، الذي غادر في نهاية الموسم إلى إنتر ميامي الأمريكي، وانتقد في الفترة الأخيرة باريس سان جيرمان بشدة، ولا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم «الاعتراف به» هناك بطلا للعالم، عندما قاد منتخب بلاده الأرجنتيني إلى إحراز كأس العالم، خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

وقال الخليفي في هذا الصدد: «هناك كثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله، كما رأى الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو، واحتفلنا بميسي في التدريبات، واحتفلنا به أيضا على انفراد».

وأوضح: «قمنا بذلك باحترام، فنحن في النهاية ناد فرنسي، كان الاحتفال في الملعب أمرا حساسا بالطبع، يجب أن نحترم البلد الذي هزمه وزملاؤه في الفريق الفرنسي، ومُشجعينا أيضا، لكنه (ميسي) كان وما يزال لاعبا رائعا، كنا فخورين بوجوده هنا».